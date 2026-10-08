Las lluvias registradas de la Cooperativa General Paz en sus Plantas son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 85 milímetros.
GENERAL ROCA: 66 milímetros.
NOETINGER: 28 milímetros.
INRIVILLE: 45 milímetros.
LOS SURGENTES: 26 milímetros.
Las lluvias registradas de la Cooperativa General Paz en sus Plantas son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 85 milímetros.
GENERAL ROCA: 66 milímetros.
NOETINGER: 28 milímetros.
INRIVILLE: 45 milímetros.
LOS SURGENTES: 26 milímetros.
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