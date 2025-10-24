El viernes 24 de Octubre hubo lluvias.
La lluvia del Aeródromo de Marcos Juárez fue de 45 milímetros.
La temperatura mínima fue de 17,3º C a las 05:30 de la mañana.
Los registros de la Cooperativa General Paz:
,MARCOS JUÁREZ: 54 milímetros.
GENERAL ROCA: 30 milímetros.
NOETINGER: 30 milímetros.
INRIVILLE: 54 milímetros.
LOS SURGENTES: 50 milímetros
Registros de la Unión Agricola de Leones:
LEONES: 52 milímetros.
CAMILO ALDAO: 60 milímetros.
Registros de la Cooperativa Unión:
BELL VILLE: 48 milímetros
VILLA MARÍA: 8 milímetros
BALLESTEROS: 19 milímetros
MORRISON: 21 milímetros
CINTRA: 40 milímetros
SAN MARCOS SUD: 58 milímetros
MONTE BUEY: 58 milímetros
JUSTINIANO POSSE: 48 milímetros
ORDOÑEZ: 32 milímetros
IDIAZÁBAL: 20 milímetros
ETRURÍA: 24 milímetros
CHAZÓN: 42 milímetros
PASCANAS: 55 milímetros
LABORDE: 58 milímetros
WENCESLAO ESCALANTE: 50 milímetros
MONTE MAÍZ: 55 milímetros
ISLA VERDE: 65 milímetros.
CORRAL DE BUSTOS: 66 milímetros
GUATIMOZÍN: 84 milímetros.