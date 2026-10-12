Durante el fin de semana, una novedad sorprendió a los vecinos de Los Surgentes cuando se conoció que había un puma deambulando por las calles de la localidad.

El hecho se dio a conocer durante el sábado a través de distintas fotos y videos que fueron publicando los vecinos en sus redes sociales. En el contenido multimedia se podía observar al animal en el patio de una vivienda, y luego caminando por el lugar para meterse en la galería de una casa. Esto ocurrió sobre la calle Mariano Moreno.

Rápidamente fueron alertados los Bomberos de Los Surgentes, quienes emitieron un comunicado advirtiendo sobre la presencia del felino. Además expresaron la necesidad de comunicarse al 100 en caso de haberlo visto luego de las 13:30 así podían dar con la ubicación del animal.

En las últimas horas, los vecinos de la localidad confirmaron que el felino ya fue rescatado.