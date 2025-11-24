Durante el fin de semana, una noticia conmovió a los vecinos de Marcos Juárez, al conocerse el fallecimiento de Fidela Agustina Fola, reconocida enfermera de la ciudad.

Con sus años de trayectoria dedicándose a la salud de los ciudadanos, Fidela dejó de existir el 21 de noviembre en la ciudad de Rosario, a los 97 años.

Su velatorio, sin embargo, se realizó en Marcos Juárez, y por la tarde trasladaron sus restos al Cementerio Parque Solar del Recuerdo.

Fidela será recordada por su compromiso con los marcosjuarenses y su arduo trabajo durante años. Al conocerse la noticia, los ciudadanos expresaron su pésame en las redes sociales.