Durante los últimos días, en el marco de una Asamblea General Ordinaria, en las oficinas de la Liga Bellvillense de Fútbol se realizaron las elecciones para las autoridades que ocuparán los cargos en el período 2026/2028.

Como resultado, el actual Presidente, Luis Valles, fue reelecto, ocupando así, tanto él como su lista, nuevamente los puestos.

En diálogo con diversos medios, Valles aclaró que no descarta una posible reunión con la lista opositora, la cual tenía como candidatos a Emiliano Almada, Jesús Taler y Rodrigo Rubino, entre otros.

“Estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a esta liga tan competitiva y tan agradable” dijo Luis, además agregó que en un momento se había cansado “un poco”, pero que luego de sus vacaciones retomó las actividades “con pilas” para todo lo que se viene en este nuevo período.

De esta manera, los cargos quedaron estipulados así:

Presidente: Luis Valles.

Vicepresidente 1: Osvaldo Bruschi (tambièn serà Presidente del Departamento Infanto Juvenil).

Vicepresidente 2: Fabricio Robledo (Presidente del Departamento Senior y Femenino).

Tribunal de Cuentas: Oscar Andreozzi – Viviana Amar – Lucas Salas – Gabriel Bernardi.

Tribunal de Penas: Nelso Sampietro – Jorge Colmano – Luciano Comba – Mariano Favero – Diego Pellizari.

La Lista 1, liderada por Valles, obtuvo un total de 18, mientras que la opositora, manejada por Almada, resultó con 8.