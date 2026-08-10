Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 18:10 horas, personal policial realizó el secuestro de una motocicleta Honda 110 cc sin dominio entre las calles San Martín y Azcuénaga.

El operativo lo realizó el área de Comunicaciones de los uniformados, los cuales pudieron detectar que el vehículo tiene un pedido de secuestro vigente proveniente de Santa Fe.

Luego del control, fue secuestrada y llevada, junto con su conductor, un menor de edad de 13 años, a la comisaría local, donde se labraron las actas correspondientes.