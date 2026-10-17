Maratón Ciudad de Marcos Juárez:

¡ Sumate como colaborador de la Maratón y participa de un sorteo por una estadía en Carlos Paz !.

Te invitamos a vivir una mañana diferente el próximo 25 de Octubre, a partir de las 08:00 horas, siendo parte de este gran evento deportivo.

! En qué podés colaborar !.

Banderillero.

Puestos de Hidratación.

Entrega de frutas.

Entrega de medallas.

¡ Tu kit de colaborador incluye !.

Remera exclusiva de colaborador

Agua

¡ Y tercer tiempo para compartir entre todos !.

Además, por sumarte, ¡ Participás de un sorteo por una estadía en Villa Carlos Paz !.

Contactanos al 3472 532848 y sumate a esta gran experiencia.

¡ Te esperamos para vivir juntos una mañana llena de deporte, energía y compañerismo !.