El sábado se corrió la 4 Fecha de Maratones del Sudeste en Inriville.
En los 10 kilómetros: Caballeros
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 LUCIANO GOMEZ SERJAL SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
3 ANTONY ZANGA MORRISON
4 ANGEL PIZZOLATO BELL VILLE
5 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
6 JULIÁN ZANARDO CAÑADA DE GÓMEZ
7 MATÍAS CALDERON CAÑADA DE GÓMEZ
8 GERMÁN PEREYRA MORRISON
9 LUCIANO MARI INRIVILLE
10 BRUNO RIOS SANTA FE
En los 10 kilómetros: Damas.
1 CAROLINA LUNA ROSARIO
2 EMILIANA SOLEDAD RÍOS VENADO TUERTO
3 GISELA PEREZ BELL VILLE
4 ELIZABETH PACHECO ZAPATA MARCOS JUÁREZ
5 MILAGROS ROTA INRIVILLE
6 MAYRA TOLEDO MARCOS JUÁREZ
7 MARTINA GALASSO BELL VILLE
8 MARÍA ELENA DUER INRIVILLE
9 MORENA OVIEDO MARCOS JUÁREZ
10 AGOSTINA SURBERA MARCOS JUÁREZ
En los 5 kilómetros: Caballeros
1 CRISTIÁN GODOY MONTE MAÍZ
2 FERNANDO BORRI INRIVILLE
3 PABLO PAOLI INRIVILLE
En los 5 kilómetros: Damas
1 VERÓNICA LENTINI MONTE BUEY
2 VIVIANA ROBLEDO SASTRE
3 AYELEN CAGLIERO MARCOS JUÁREZ
4 VANESA RIVAROLA MONTE MAÍZ
5 NADIA CORTES MONTE MAÍZ
6 MARÍA INES LUQUE MONTE MAÍZ
7 SILVIA NOEMI LEGUIZAMON MONTE MAÍZ
8 MARIANELA ZANATTO MARCOS JUÁREZ
9 FLORENCIA MAGALI HEREDIA MARCOS JUÁREZ
10 ANALÍA OLAZARRI MONTE MAÍZ