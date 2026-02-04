Arranca el Campeonato.

1 Fecha del Campeonato de Carreras de Calle Maratones del Sudeste.

Corral Corre Nocturno.

Corral de Bustos-Ifflinger.

Sábado 07 de Febrero.

Largada: 20:30 horas.

Distancias 5 k y 10 k.

CK Circuito Kids.

Falta poco Se Viene la Primera Fecha.

La inscripción ya está abierta y esta es la remera oficial del Campeonato.

El diseño representa la cooperación entre las distintas localidades que hacen posible el campeonato:

Líneas que confluyen en el centro como símbolo de un trabajo conjunto para construir una misma competencia.

Campeonato de Carreras de Calle.

Puntos Fecha a Fecha.

Ranking Individual y por Equipos.

Remera Oficial del Campeonato.

No es una carrera más.

Es un campeonato que se corre durante todo el año.

Primera Fecha 7 de Febrero.

Últimos días para inscribirse.

Largada desde Plaza 25 de Mayo(Av. Santa Fe).

Once Fechas.

Once Localidades.

Un Campeonato.

Acá empieza el camino 2026.

Inscripción: www.timecontrolonline.com.ar maratones del.