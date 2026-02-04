Arranca el Campeonato.
1 Fecha del Campeonato de Carreras de Calle Maratones del Sudeste.
Corral Corre Nocturno.
Corral de Bustos-Ifflinger.
Sábado 07 de Febrero.
Largada: 20:30 horas.
Distancias 5 k y 10 k.
CK Circuito Kids.
Falta poco Se Viene la Primera Fecha.
La inscripción ya está abierta y esta es la remera oficial del Campeonato.
El diseño representa la cooperación entre las distintas localidades que hacen posible el campeonato:
Líneas que confluyen en el centro como símbolo de un trabajo conjunto para construir una misma competencia.
Campeonato de Carreras de Calle.
Puntos Fecha a Fecha.
Ranking Individual y por Equipos.
Remera Oficial del Campeonato.
No es una carrera más.
Es un campeonato que se corre durante todo el año.
Primera Fecha 7 de Febrero.
Últimos días para inscribirse.
Largada desde Plaza 25 de Mayo(Av. Santa Fe).
Once Fechas.
Once Localidades.
Un Campeonato.
Acá empieza el camino 2026.
Inscripción: www.timecontrolonline.com.ar maratones del.