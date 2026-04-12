3 Fecha de Maratones del Sudeste en Marcos Juárez el sábado por la noche.
En los 10 kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 ENZO VÁZQUEZ MORRISON
3 MICAEL POLIDORO BOUQUET
4 TOMÁS PLAINI CAÑADA DE GÓMEZ
5 ANGEL PIZZOLATO BELL VILLE
6 ANTONY ZANGA VILLA MARÍA
7 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
8 AGUSTÍN TASSONE MARCOS JUÁREZ
9 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
10 FACUNDO GONZÁLEZ CAÑADA DE GÓMEZ
En 10 kilómetros: Damas.
1 GISELA TEBES LA PALESTINA
2 YANINA GALANTI GENERAL CABRERA
3 SABRINA PERALTA CRUZ ALTA
4 VALERIA PELLEGRINO MARCOS JUÁREZ
5 MARÍA AGUSTINA CELIS LEONES
6 MARÍA BALLADAREZ GENERAL CABRERA
7 GISELA PEREZ BELL VILLE
8 MAGALI MORETTA MONTE BUEY
9 VALENTINA BONFIGLI MARCOS JUÁREZ
10 INES RECARTE LABORDE
En los 5 kilómetros:
1 SANTIAGO SARMIENTO MARCOS JUÁREZ
2 GUILLERMO LEGUIZAMÓN MARCOS JUÁREZ
3 JUAN I. PEREYRA MARCOS JUÁREZ
4 NÉSTOR CUELLO MARCOS JUÁREZ EL HOMBRE ARAÑA
5 GUILERMO TORREGIANI LEONES
6 JOSE´LUIS MONTENEGRO MARCOS JUÁREZ
7 MANUEL HERNÁNDEZ MARCOS JUÁREZ
8 RCARDO TORMOS MARCOS JUÁREZ
9 EZEQUIEL PEZZETTA MARCOS JUÁREZ
10 FACUNDO MASERA LEONES
En los 5 kilómetros:
1 VERÓNICA LENTINI MONTE BUEY
2 JULIETA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ
3 ELIANA MONTECHIAR MARCOS JUÁREZ
4 VANESA RIVAROLA MONTE MAÍZ
5 ELIZABETH LETCHER MARCOS JUÁREZ
6 AYELEN CAGLIERO MARCOS JUÁREZ
7 JESSICA MITRE MONTE MAÍZ
8 MARÍA INÉS LUQUE MONTE MAÍZ
9 NADIA CORTES MONTE MAÍZ
10 MARIANA MISAÑA MARCOS JUÁREZ