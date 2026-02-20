Primera Fecha de Maratones del Sudeste Corral Corre en Corral de Bustos.
En los 10 kilómetros:
1 CRISTIÁN BOGADO CANALS
2 ELVIO ANTOMAS CANALS
3 ANTONY ZANGA MORRISON
4 ALVARO RIOS GENERAL BALDISSERA
5 DANIEL GONZÁLEZ CANALS
6 FEDERICO MARTÍN MARCOS JUÁREZ
7 JOSÉ BOLOBANICH MORRISON
8 GERMÁN PEREYRA MORRISON
9 JORGE CASERES JUSTINIANO POSSE
10 JOAQUÍN JAUREGUIALZO CORRAL DE BUSTOS
En los 5 kilómetros:
1 GONZALO LÓPEZ CANALS
2 ALEJANDRO SÁNCHEZ JUSTINIANO POSSE
3 FRANCESCO DI GIUSTO CORRAL DE BUSTOS
4 LEONEL DI GIUSTO CORRAL DE BUSTOS
5 AGOSTINA SORBASSI CORRAL DE BUSTOS
6 VERÓNICA LENTINI MONTE BUEY
7 MAGALI NERINA RODRÍGUEZ CHAÑAR LADEADO
8 MÍA RODRÍGUEZ CHAÑAR LADEADO
9 MELINA SALCEDO CORRAL DE BUSTOS
10 YAMIL ROBERTO CRUZ ALTA