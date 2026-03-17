Se corrió la 2 Fecha de Maratones del Sudeste en Cavanagh.
Caballeros en los 10 kilómetros:
1 ANTONY ZANGA MORRISON
2 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
3 DANIEL GONZÁLEZ CANALS
4 GONZALO LÓPEZ CANALS
5 GERMÁN PEREYRA MORRISON
6 ALVARO RÍOS GENERAL BALDISSERA
7 JORGE CASERES JUSTINIANO POSSE
8 GUSTAVO QUINTEROS MARCOS JUÁREZ
9 NAZARENO DURAN MONTE MAÍZ
10 HERNÁN DI VELTZ VENADO TUERTO
Damas 10 kilómetros:
1 FLORENCIA GODOY ARIAS
2 VIVIANA BAEZ FIRMAT
3 GISELA PEREZ BELL VILLE
4 JANET GARBINI MONTE MAÍZ
5 MARTINA GALASSO BELL VILLE
6 MARIBEL VISO MONTE BUEY
7 YAMILA BATTISTIN MONTE BUEY
8 GEORGINA MOYANO MARCOS JUÁREZ
9 MÓNICA OGAS MONTE BUEY
10 NOELIA MATTIA MORRISON
Caballeros: 5 kilómetros:
1 JUAN CARLOS GALICHINI ARIAS
2 FACUNDO MASERA LEONES
3 GUSTAVO RUIZ CANALS
4 FABIÁN CORRA LEONES
Damas 5 kilómetros:
1 JESICA PEREYRA VIAMONTE
2 EVELYN GIOVANINI ISLA VERDE
3 SONIA YAFUSCO ARIAS
4 PATRICIA LUJÁN LEONES
5 DEBORA ALAMO SALADILLO