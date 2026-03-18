Inscripciones Abiertas para Marcos Juárez Nocturna.

Se viene una nueva Fecha del Campeonato y esta vez nos espera una noche especial en Marcos Juárez.

La Marcos Juárez Nocturna será la 3 Fecha del Campeonato Maratones del Sudeste, una carrera pensada para seguir disfrutando del running en comunidad, sumando kilómetros, experiencias y puntos para el campeonato.

Sábado 11 de Abril.

Predio del Ferrocarril Marcos Juárez

Distancias.

10 km Competitivo.

5 Km Participativo.

Premiación:

Medalla Finisher para todos.

General del 1 al 5.

10 km por categorías del 1 al 3.

Inscripción:

$ 30000 con remera.

$ 25000 sin remera.

Tercer Tiempo incluido.

Una nueva noche para encontrarnos, correr y seguir haciendo grande el Campeonato en el Sudeste.

Inscripciones en Timecontrolonline.com.ar.

Con el apoyo de la Municipalidad de Marcos Juárez.