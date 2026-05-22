Gustavo Oroño, actual presidente y jefe del Aeródromo de Marcos Juárez, confirmó que ya quedó operativo el nuevo sistema de iluminación de pista, un paso fundamental para recuperar los vuelos nocturnos en la ciudad. “Hoy vino la gente de la empresa, lo instalaron e hicimos todas las pruebas”, explicó durante una entrevista con Red Panorama, donde detalló el funcionamiento del nuevo equipamiento.

Según indicó Oroño, se realizaron ensayos completos con simulacros de corte de energía y pruebas de balizamiento, todas con resultados positivos. “Funciona todo perfecto. Técnicamente ya está todo listo”, aseguró. Ahora resta elevar un informe oficial para que las autoridades aeronáuticas actualicen la condición operativa del aeródromo y habiliten formalmente las operaciones nocturnas.

El titular del aeródromo explicó además que los vuelos nocturnos deberán coordinarse telefónicamente con anticipación, ya que el sistema automático de encendido desde las aeronaves todavía no está reglamentado por ANAC. “Técnicamente se puede hacer, pero administrativamente no”, remarcó, aunque reconoció que otros aeroclubes ya utilizan ese mecanismo.

Oroño también señaló que actualmente el aeródromo cuenta solamente con dos trabajadores para cubrir las operaciones y guardias pasivas. Ambos se organizan diariamente para responder ante eventuales vuelos nocturnos o requerimientos especiales. “Nos ponemos de acuerdo entre los dos sobre quién puede venir”, explicó sobre la modalidad de trabajo que sostienen desde hace años.

Durante la entrevista, además, se abrió la posibilidad de realizar una jornada especial para que vecinos puedan observar el balizamiento nocturno en funcionamiento. El entrevistado adelantó que, una vez recibida la autorización definitiva, las puertas “estarán abiertas” para quienes quieran conocer cómo luce la pista iluminada. “Los espero, coordinamos y podrán ver cómo queda de noche el balizamiento”, afirmó.

Con la instalación ya finalizada y las pruebas superadas, el Aeródromo de Marcos Juárez quedó a un paso de recuperar una prestación histórica y estratégica para la actividad aérea regional.