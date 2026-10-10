Marcos Juárez: Dos Aprehendidos tras una Persecución Policial por resistencia a la autoridad.

Durante un Patrullaje Preventivo en la ciudad de Marcos Juárez, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico aprehendieron a dos Hombres de 21 y 35 años, luego de que intentaran evadir un control Policial y desobedecieran reiteradas órdenes de detención.

El Procedimiento comenzó cuando los efectivos observaron una motocicleta que circulaba sin dominio colocado, documentación ni los elementos de seguridad correspondientes. Al advertir la presencia de los móviles Policiales, sus ocupantes emprendieron la fuga.

Tras un seguimiento controlado de aproximadamente ocho cuadras, durante el cual los sujetos realizaron maniobras peligrosas, los efectivos lograr interceptarlos en calle Florentina Rosas al 1400. Allí, ambos descendieron del rodado e intentaron ingresar a una vivienda para continuar con la huida, por lo que fueron reducidos y aprehendidos. Además, se secuestró la motocicleta.

Finalmente, los Hombres fueron trasladados a un Centro de Salud para su control médico posteriormente alojados en la comisaría Local. Intervino la autoridad Judicial competente de Marcos Juárez por el delito de resistencia a la autoridad.

Fuente: FPA.