Marcos Juárez: Formaban Parte de una organización narco y fueron detenidas en Barrio Sabattini.

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron dos puntos de venta y detuvieron a dos mujeres mayores de edad por ejercer el narcomenudeo en la ciudad de Marcos Juárez.

Los allanamientos fueron efectuados sobre calle Sarmiento al 400 y Av. Saavedra al 1800 de barrio Sabattini. EN los domicilios, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana y elementos probatorios para la causa.

Dicho operativo guarda estrecha relación con un operativo realizado por la FPA el día 21 de Enero del corriente año. En aquella ocasión, los investigadores detuvieron a una madre junto a su hija y secuestraron 1150 dosis de cocaína, una balanza digital, dinero($ 558.250) y diversos elementos de fraccionamiento de sustancias ilícitas. Todas las detenidas formaban parte de una organización narco.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Marcos Juárez ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de las aprehendidas a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.