Marcos Juàrez: FPA secuestrò cocaìna, tussi y marihuana. Dos Detenidos.

En un operativo dirigido por el Ministerio Pùblico Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotràfico lograron realizar tres allanamientos, detener a dos narcomenudistas mayores de edad y secuestrar estupefacientes en la ciudad de Marcos Juàrez.

Sobre Avenida Circunvalaciòn Este, El equipo de acciones tàcticas controlò a un vehìculo con dos sujetos de 28 y 34 años a bordo. Luego de las requisas correspondientes, se incautaron 249 dosis de cocaìna y cuatro de marihuana, tussi y el vehìculo.

A continuaciòn, se librò la orden de tres allanamientos en simultàneo(dos en Marcos Juàrez y el restante en General Roca). En los espacios allanados, con destacada labor de los investigadores de la Fuerza, se secuestraron 722 dosis de marihuana y diferentes elementos aparentemente relacionados con la actividad ilegal.

Vale destacar que los investigados realizaban delivery de drogas en distintos barrios de las ciudades mencionadas.

Ademàs, uno de los mismos era un referente narco.

Por ùltimo, la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Marcos Juàrez ordenò la remisiòn de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede Judicial por Comercializaciòn de Estupefacientes.

Fuente: FPA.