Durante el fin de semana, y luego de meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un allanamiento en Marcos Juárez y detuvo a dos personas, madre e hija.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Campaña del Desierto al 1800. Allí los uniformados lograron incautar más de 1100 dosis de cocaína, una balanza digital, más de 550 mil pesos en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Además de ello, detuvieron a dos mujeres mayores de edad, las cuales eran madre e hija, y se dedicaban a la venta de los estupefacientes desde su casa. También, la mayor de la dupla ya contaba con antecedentes de hechos similares.

Las aprehendidas fueron trasladadas a la comisaría local, donde permanecerán alojadas.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que las mujeres serían de apellido Suárez.