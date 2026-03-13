Marcos Juárez:

Presentación Programa de Cultura Comunitaria 2026.

Te invitamos a ser Parte de un encuentro pensado para compartir, proyectar y seguir fortaleciendo la Cultura Comunitaria de nuestra ciudad.

El próximo jueves 19 de Marzo a las 20:00 horas, presentaremos oficialmente un año más del exitoso Programa de Cultura Comunitaria 2026, un espacio donde daremos a conocer las propuestas y actividades culturales los que se desarrollarán durante el año.

Será una oportunidad para encontrarnos, intercambiar ideas y seguir construyendo juntos una cultura viva, participativa y abierta a toda la comunidad.

Salón Banda Municipal José Cesanelli.

San Martín 1241.

¡ Te esperamos !.