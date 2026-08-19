Marcos Juàrez se prepara para vivir el Mundial de Billar 5 Quillas:

Este lunes 17 de Agosto se sortearon en el Club San Martìn las llaves correspondientes al repechaje por las ùltimas ocho Plazas del Mundial de Billar 5 Quillas.

La competencia tendrà un rècord de inscripciones sudamericanas: 192 billaristas quedaron habilitados para disputar la qualy, que se adelantarà y comenzarà el viernes 21 al mediodìa, extendièndose hasta el domingo 23.

Los ochos clasificados completaràn la nònima de participantes de 13 naciones. Marcos Juàrez, vuelve a recibir este importante evento internacional despuès de nueve años.

Ademàs, del 26 al 30 de Agosto, el gimnasio Polideportivo del Club San Martìn serà escenario del 3 Mundial Juvenil Mixto, destinado a jugadores de hasta 22 años.

Todas las competencias tendràn entrada libre y gratuita.

La ciudad ya comenzò a recibir a los mundialistas y delegaciones que seràn protagonistas de una verdadera fiesta deportiva internacional.