En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Secretario de Producción de la Municipalidad de Marcos Juárez, Guillermo Cornaglia, confirmó que “aún no está definida la ubicación final de la empresa china” que analiza instalarse en la región.

También sostuvo que la ciudad continúa en carrera y que los representantes del proyecto solicitaron recientemente más información técnica, lo que refuerza las chances locales. “Todavía estamos en competencia”, aseguró el funcionario.

Cornaglia explicó que, si bien Río Cuarto realiza un fuerte lobby político para atraer la inversión, Marcos Juárez ofrece ventajas logísticas que resultan altamente competitivas. La cercanía al puerto de Rosario y la disponibilidad de vías férreas son factores que podrían inclinar la balanza a favor de la ciudad. “Estamos estratégicamente ubicados y eso pesa mucho en su decisión”, destacó.

El funcionario desmintió que haya una resolución tomada y señaló que la empresa continúa evaluando opciones. “Nos pidieron más datos, eso demuestra que seguimos en el radar”, indicó. Además, subrayó que los inversores quedaron “muy conformes” tras su visita, donde recorrieron una planta cerealera local y analizaron la calidad del maíz producido en la zona, un insumo clave para su actividad.

Consultado sobre versiones que advertían un posible impacto ambiental negativo, Cornaglia aclaró que todos los temas fueron tratados durante la reunión con autoridades locales y técnicos. “Se habló de energía, agua, gas y afluentes. No hay nada que ponga en riesgo a la ciudad”, afirmó. También precisó que la infraestructura energética actual es suficiente para abastecer una futura planta industrial.

Finalmente, el Secretario de Producción pidió evitar especulaciones y mantener el optimismo. “No está decidido ni a favor ni en contra, pero las posibilidades siguen abiertas”, concluyó. Marcos Juárez, según dijo, combina “valor agregado, ubicación estratégica y respaldo regional”, y que son condiciones que “la colocan entre las candidatas firmes” para recibir la inversión extranjera.

Se espera que en las próximas semanas haya una resolución y que, en caso de instalarse, puede llegar a ser a fin de año.