Marcos Juárez: Una solución definitiva para las inundaciones en la zona de la Cantera.

La Municipalidad de Marcos Juárez avanza con trabajos en calle Los Piamonteses para dar respuesta a un problema histórico del sector.

Durante años, cada lluvia provocó anegamientos que dificultaban el acceso, afectando eventos, emprendimientos, actividades recreativas y a las familias que viven en la zona.

Con la limpieza y el perfilado de cunetas y la colocación de tubos de desagüe, se mejora el escurrimiento del agua y se garantiza una circulación más segura.

Una intervención concreta que mejora la calidad de vida y acompaña el crecimiento de este sector de la ciudad.