En diálogo con el equipo de Red Panorama, la doctora Mariana Ardid se refirió al paro nacional de profesionales que prestan servicios a PAMI, convocado desde el martes 13 hasta hoy 16 de octubre.

La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios médicos y odontológicos. Sin embargo, Ardid aseguró que, al menos entre los profesionales de su entorno, la atención continúa con normalidad.

“Yo no acaté el paro, yo estoy trabajando y creo que mis colegas también”, señaló la médica, quien aclaró que la adhesión depende de cada profesional. A nivel nacional, la protesta se desarrolla durante 96 horas y contempla la suspensión de las consultas programadas para quienes adhieran, con atención de urgencias. Se trata de una nueva medida de fuerza del sector, luego de un paro de 72 horas realizado a fines de septiembre.

El principal reclamo está relacionado con el sistema de pago por cápita, implementado en abril, mediante el cual los médicos reciben un monto por cada afiliado asignado. Actualmente, perciben alrededor de $2.700 por paciente y solicitan que esa cifra se eleve a un mínimo de $4.500. Desde APPAMIA sostienen que el cambio en el esquema de remuneraciones redujo los ingresos de los profesionales y que los valores vigentes resultan insuficientes para afrontar los costos de los consultorios.

Durante la entrevista, Ardid también respondió consultas sobre el cobro de recetas y órdenes médicas. Según explicó, las recetas correspondientes a la atención del médico de cabecera deberían estar incluidas dentro de las prestaciones cubiertas por la cápita. En cambio, diferenció esos casos de la transcripción de estudios solicitados por profesionales particulares, una tarea por la que, indicó, puede cobrarse un importe adicional.

Otro de los puntos abordados fue el acceso a especialistas para los afiliados de PAMI. Ardid explicó que, tras los cambios en los convenios de prestaciones, muchos pacientes deben trasladarse a Villa María para recibir atención especializada. En Marcos Juárez, algunas consultas continúan disponibles en el Centro Materno, aunque con una frecuencia limitada, mientras que otras especialidades requieren viajar a esa ciudad.

Finalmente, la médica confirmó que los centros de salud locales mantienen su funcionamiento habitual, incluida la atención de la guardia para afiliados de PAMI. No obstante, advirtió que todavía no hay certezas sobre la continuidad del servicio, debido a la próxima finalización del contrato, que inicialmente contemplaba 90 días y luego fue extendido. “No sabemos” qué ocurrirá más adelante, reconoció Ardid.