Mejoras de Infraestructura en la ciudad de Marcos Juárez.

Desde el municipio continuamos avanzando con obras clave para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de nuestros vecinos.

Santiago del Estero al 500(Frente al Colegio Manuel Belgrano): reparación de 41 metros lineales de cordón cuneta afectados por hundimientos, mejorando el escurrimiento y la seguridad.

Avellaneda y Santiago del Estero: demolición de un badén en bocacalle, lo que permitirá una circulación más fluida y segura.

Beiró y Sáenz Peña: reparación integral de la esquina, un punto histórico de acumulación de agua, para optimizar el drenaje y evitar inconvenientes en días de lluvia.

Seguimos trabajando con planificación y compromiso, llevando adelante obras concretas que transforman la ciudad y dan respuestas a problemáticos de larga data.