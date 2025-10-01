Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 01 10 2025

Trigo: 266000 Pesos por tonelada

Maíz: 246780

Sorgo: 233070

Girasol: Sugerido 432430

Soja: 480000

Precios en el Disponible 01 10 2025

Trigo: Con entrega hasta el 15 del corriente mes, la oferta abierta U$s 195. Las entregas de Noviembre y Diciembre U$s 186. Enero U$s 187.

Maíz: Para la entrega disponible y contractual se ubicaron en U$s 174. mismo valor ofrecido para la posición Noviembre. Marzo y Abril 2026 U$s 173, Mayo 2026 $s 170, Junio 2026 U$s 165 y Julio U$s 164.

Cebada: no se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 170 para la entrega de mercadería bajo condición contractual.

Girasol: U$s 330 para la entrega disponible hasta el 15 del corriente mes. Los tramos Diciembre y Enero 2026 se ubicaron en U$s 325, Febrero 2026 U$s 330 y Marzo-Abril 2026 en U$s 335.

Soja: $ 490000 pesos por tonelada para la entrega contractual o U$s 342. El registro oficial SIO-Granos muestra negocios en valores de $ 495000 pesos por tonelada. En cuanto a las fijaciones, la referencia se ubicó en $ 495000 pesos por tonelada, mismo valor propuesto para la entrega en Noviembre, segmento para el cual también se ofrecieron U$s 342.