Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 01 12 2025

Trigo: U$s 165 con descarga disponible. Se observó una condición de U$s 190 para este mismo segmento, exclusiva para mercadería con proteína mínima de 10 %.

Full Diciembre U$s 170, Enero U$s 172, Febrero U$s 171 y Marzo U$s 172.

Maíz: U$s 187 para la entrega contractual. Diciembre U$s 185, Enero U$s 187. Los tramos Febrero-Marzo U$s 176. Abril U$s 175, Mayo U$s 174, Junio U$s 175 y Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 165 por el tramo disponible y con descarga hasta el 15 de Diciembre.

Girasol: Para la entrega entre Diciembre y Abril se ofrecieron U$s 350. La posición Mayo U$s 355.

Soja: $ 490000 pesos por tonelada con entrega disponible y para las fijaciones de mercadería. Se realizaron negocios en torno a $ 500000 pesos por tonelada, según refleja el registro oficial SIO-Granos.

Por la oleaginosa calidad cámara, observándose anotes puntuales de entre $ 510000 pesos por tonelada y $ 515000 pesos por tonelada bajo esta condición.