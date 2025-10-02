Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 02 10 2025

Trigo: 275730 Pesos por tonelada

Maíz: 248800

Sorgo: 240380

Girasol: Sugerido 466620

Soja: 495000

Precios en el Disponible 02 10 2025

Trigo: Para la entrega disponible y hasta el 15 de Octubre U$s 195. Para la tira comprendida entre Noviembre y Enero 2026 se ofertaron U$s 187.

Maíz: La oferta abierta para la entrega disponible y contractual U$s 175. Noviembre U$s 175. Los precios se establecieron en U$s 174 para Marzo 2026, Abril y Mayo 2026 U$s 173. Junio 2026 U$s 170 y Julio 2026 U$s 169.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 165 o $ 235000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual.

Girasol: U$s 330 la oferta para la entrega disponible y hasta el 15 de Octubre. Diciembre y Enero 2026 U$s 325. Febrero 2026 U$s 330. Los segmentos Marzo-Abril 2026 U$s 335.

Soja: $ 495000 pesos por tonelada para la entrega contractual. Según información oficial de SIO-Granos, se registraron negocios con destino al Gran Rosario en valores de $ 500000 pesos por tonelada. Para las fijaciones, también se ofertaron $ 495000 pesos por tonelada. Noviembre $ 495000 pesos por tonelada, con la mejor propuesta en moneda extranjera alcanzando los U$s 342.