Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 02 10 2026

Trigo: 333000 Pesos por tonelada

Maíz: 287900

Sorgo: 295523

Girasol: Estimativo 765328

Soja: 552500

Precios en el Disponible 02 10 2026

Trigo: La oferta para la descarga disponible hasta el 15 de Octubre U$s 220. El tramo contractual U$s 220. Para la entrega entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre, la propuesta bajo condiciòn càmara se mantuvo en U$s 215.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 185. El tramo contractual U$s 190. Octubre U$s 190, Noviembre U$s 193. Diciembre U$s 194.Enero y Febrero 2027 U$s 195. La tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 191. Junio 2027 U$s 190 y Julio 2027 U$s 188.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: u$S 190 para la entrega disponible hasta el 06 de Octubre.

Girasol: La oferta para la entrega disponible hasta el 15 de Octubre U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo U$s 450.

Soja: La propuesta para la entrega disponible hasta el 5 de Octubre se ubicò en $ 550000 pesos por tonelada. Para las fijaciones, la mejor oferta $ 555000 pesos por tonelada. Octubre $ 555000 pesos por tonelada bajo condiciòn sustentable. Para Noviembre, la referencia general se sostuvo en $ 555000 pesos, mientras que la alternativa EPA/EUDR cayò $ 5000 hasta igual nivel.