Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 02 12 2025

Trigo: El tramo disponible U$s 170. En paralelo, se observó una oferta de U$s 195 para este mismo tramo, con proteína mínima de 10,5 %. u$S 170 para la entrega contractual. Enero U$s 172, Febrero U$s 173 y Marzo U$s 175.

Maíz: U$s 188 con entrega contractual y para la entrega en el mes de Enero. Febrero U$s 177, Marzo U$s 180, Abril U$s 175 y Mayo U$s 174. Junio U$s 180 y Julio U$s 171.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 165 con entrega disponible y hasta el 15 del corriente mes.

Girasol: La propuesta para la descarga entre Diciembre y Marzo U$s 345. Abril U$s 350 y Mayo U$s 355.

Soja: No se relevaron ofertas abiertas de compra por parte de las fábricas locales. Sin embargo, según lo reflejado en la Página SIO-Granos y en línea con la rueda previa, se realizaron negocios con destino al Gran Rosario en torno a valores de $ 500000 con descarga.