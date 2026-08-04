Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 03 08 2026

Trigo: 305530 Pesos por tonelada

Maíz: 277490

Sorgo: 270108

Girasol: 693720

Soja: 500000

Precios en el Disponible 03 08 2026

Trigo: U$s 205 para la entrega disponible. Mientras que la entrega contractual U$s 210. Septiembre U$s 210. Octubre y Noviembre U$s 215. Diciembre U$s 215 y las posiciones Enero, Febrero y Marzo U$s 220.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 185. La entrega contractual U$s 183. Agosto U$s 184. Septiembre U$s 187 o $ 275000 pesos por tonelada. Octubre U$s 188, Noviembre U$s 189, Diciembre U$s 189 y Enero U$s 192.

Sorgo: La entrega contractual o Full Agosto U$s 183. Septiembre U$s 185.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Con entrega inmediata y contractual U$s 450. Este mismo valor se extendiò a las posiciones Full Agosto y Septiembre. Las posiciones comprendidas entre Diciembre y Marzo U$s 400.

Soja: $ 505000 pesos por tonelada contractual como para las fijaciones de mercaderìa.