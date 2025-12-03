Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 03 12 2025

Trigo: U$s 170 para la entrega inmediata. Se sostuvo la condición de U$s 195 para la posición disponible, aunque correspondiente a mercadería con una proteína mínima de 10,5 %.

U$s 170 para el segmento Full Diciembre y U$s 171 para la entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero. Enero U$s 172, Febrero U$s 173 y Marzo U$s 175.

Maíz: La oferta por el tramo disponible U$s 186. U$s 188 para la entrega contractual. Los meses de Diciembre y Enero U$s 188. Febrero U$s 177, Marzo U$s 176, Abril U$s 175, Mayo U$s 174, Junio U$s 174 y Julio U$s 171.

Sorgo: U$s 165 por el cereal con entrega desde el 8 del corriente mes.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 350 para la entrega entre Diciembre y Abril del año próximo. Mayo U$s 355.

Soja: $ 495000 pesos por tonelada para la entrega disponible y para las fijaciones de mercadería. No obstante, se registraron negocios en torno a $ 500000 pesos por tonelada con descarga, según refleja la Página oficial SIO-Granos.