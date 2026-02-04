Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 02 2026

Trigo: 258660

Maíz: 261534

Sorgo: Sugerido 244290

Girasol: 531690

Soja: 475000

Precios en el Disponible 04 02 2026

Trigo: U$s 180 con descarga. Al tiempo que se sostuvo la propuesta de U$s 200 para la misma condición, aunque con proteína mínima de 10,5 %.

U$s 180 para la entrega contractual o Full Febrero. La tira Marzo-Mayo U$s 187. La propuesta para la entrega entre mediados de Marzo y mediados de Abril U$s 189.

Maíz: La oferta para la entrega inmediata se mantuvo en U$s 180, mismo valor propuesto para la posición Full Febrero. La descarga entre Marzo y Mayo U$s 183. Junio U$s 180 y Julio U$s 177.

Cebada: no se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda para la adquisición de sorgo.

Girasol: Tanto la entrega disponible como los meses de Febrero y Marzo volvieron a establecerse en U$s 370. Para entregas entre Abril y Mayo se ofertaron U$s 380. Para la tira comprendida entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: La oferta abierta se ubicó en $ 475000 pesos por tonelada con descarga contractual como para las fijaciones de mercadería.