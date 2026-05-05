Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 05 2026

Trigo: 283310 Pesos por tonelada

Maìz: 262500

Sorgo: 269500

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 422000

Precios en el Disponible 04 05 2026

Trigo: U$s 205 para la entrega disponible y contractual. Junio U$s 210 y Julio U$s 212. Para la entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 220 y U$s 225. En el registro oficial SIO-Granos se observan negocios puntuales en U$s 230 para la entrega en Diciembre.

Maìz: El tramo disponible U$s 189. La entrega contractual y entre Mayo y Junio U$s 190, mientras que la oferta en moneda local para estos mismos tramos fue de $ 262000 pesos por tonelada. Julio U$s 185, Agosto U$s 188, Septiembre U$s 189, para los tramos Octubre-Noviembre U$s 190 y para la entrega entre Diciembre y Febrero U$s 195.

Cebada: No se registraron ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 195 para el tramo disponible. Este mismo valor para la entrega contractual o Full Mayo y entre Junio y Julio. Agosto U$s 190.

Girasol: U$s 410 con entrega contractual, al tiempo que se mantuvo la oferta de U$s 420 para el mismo segmento, aunque bajo condiciòn alto oleico. Las descargas entre Mayo y Agosto U$s 410.

Soja: $ 430000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.