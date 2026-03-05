Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 05 03 2026

Trigo: 251850 Pesos por tonelada

Maìz: 239350

Sorgo: 261600

Girasol: 528770

Soja: 460000

Precios en el Disponible 05 03 2026

Trigo: El tramo disponible U$s 180, mientras que la oferta para la entrega contractual U$s 183. Entre Abril y Mayo se ofertaron U$s 190 bajo condición cámara. Se registraron posiciones según su contenido proteico para los mismos tramos U$s 206 con mínimo 11 % y hasta U$s 200 el mínimo 10,5 %.

Maíz: Con descarga inmediata se ofreció U$s 170. Para la tira de descargas diferidas, los valores fueron superiores el tramo Abril y Junio U$s 180, con Julio y Agosto U$s 177.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 195 para la tira entre Mayo y Julio.

Girasol: U$s 380 para la entrega disponible, valor repetido para las posiciones contractual(o Full Marzo) y Abril-Mayo U$s 385, Junio y Julio U$s 390 y Agosto U$s 375.

Soja: No se registraron ofertas abiertas por parte de las fábricas locales. Sin embargo, en el registro oficial SIO-Granos se observan operaciones puntuales en valores de $ 460000 pesos por tonelada con entrega hasta el 17 de este mes.