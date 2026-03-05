Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 05 03 2026
Trigo: 251850 Pesos por tonelada
Maìz: 239350
Sorgo: 261600
Girasol: 528770
Soja: 460000
Precios en el Disponible 05 03 2026
Trigo: El tramo disponible U$s 180, mientras que la oferta para la entrega contractual U$s 183. Entre Abril y Mayo se ofertaron U$s 190 bajo condición cámara. Se registraron posiciones según su contenido proteico para los mismos tramos U$s 206 con mínimo 11 % y hasta U$s 200 el mínimo 10,5 %.
Maíz: Con descarga inmediata se ofreció U$s 170. Para la tira de descargas diferidas, los valores fueron superiores el tramo Abril y Junio U$s 180, con Julio y Agosto U$s 177.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: U$s 195 para la tira entre Mayo y Julio.
Girasol: U$s 380 para la entrega disponible, valor repetido para las posiciones contractual(o Full Marzo) y Abril-Mayo U$s 385, Junio y Julio U$s 390 y Agosto U$s 375.
Soja: No se registraron ofertas abiertas por parte de las fábricas locales. Sin embargo, en el registro oficial SIO-Granos se observan operaciones puntuales en valores de $ 460000 pesos por tonelada con entrega hasta el 17 de este mes.