Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 05 09 2025

Trigo: 271000 Pesos por tonelada

Maíz: 238000

Sorgo: Sin Cotizar Estimativo 223300

Girasol: Sin Cotizar 487260

Soja: 400000

Precios en el Disponible 05 09 2025

Trigo: U$s 200 para la posición disponible. La entrega entre Noviembre y Enero del 2026 U$s 185.

Maíz: Para la entrega inmediata U$s 175, siendo $ 240000 pesos por tonelada la referencia en moneda local. Para el segmento contractual se ofertaron U$s 175. La tira comprendida entre Octubre y Febrero U$s 175. Con Octubre registrando condiciones en moneda local de $ 240000 pesos por tonelada. Las posiciones Marzo-Mayo U$s 170. Junio U$s 168 y Julio U$s 165.

Sorgo: No se registraron ofertas por sorgo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 340 para la entrega entre Diciembre y Enero. Los tramos comprendidos entre Febrero y Abril se ubicaron en U$s 335.

Soja: El tramo disponible $ 395000 pesos por tonelada valor que también se propuso para la entrega contractual y las fijaciones de mercadería. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios concertados en valores de $ 400000 pesos por tonelada. Se abrieron precios para la descarga en el mes de Octubre $ 395000 pesos por tonelada.