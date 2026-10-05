Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 05 10 2026

Trigo: 339975 Pesos por tonelada

Maíz: 287090

Sorgo: 294645 Estimativo

Girasol: Estimativo 763055

Soja: 554000

Precios en el Disponible 05 10 2026

Trigo: La descarga inmediata y hasta el 15 de octubre U$s 205. La ventana desde el 15 de Octubre al 15 de Noviembre U$s 215, mismo valor propuesto para la posiciòn Full Noviembre. Diciembre U$s 210, Enero 2027 U$s 220, Febrero 2027 U$s 227 y Marzo 2027 U$s 220.

Maìz: El disponible U$s 190, mismo valor propuesto para la entrega contractual o Full Octubre. Noviembre U$s 193 o 290000 pesos por tonelada en moneda local, Diciembre, Enero y Febrero 2027 U$s 195, Marzo y Mayo 2027 U$s 195, Junio 2027 U$s 193 y Julio/Agosto 2027 U$s 190.

Sorgo: U$s 195 para la entrega disponible hasta el 10 de Octubre.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: U$s 500 para la entrega disponible hasta el 15 de Octubre y U$s 450 para la tira comprendida entre Diciembre y Marzo. Para estas mismas posiciones, se sostuvo la referencia de U$s 470 para girasol Alto Oleico.

Soja: En la Pàgina oficial de SIO-Granos se pueden relevar negocios puntuales en torno a $ 560000 pesos por tonelada para entregas cercanas.