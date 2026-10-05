Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 05 10 2026
Trigo: 339975 Pesos por tonelada
Maíz: 287090
Sorgo: 294645 Estimativo
Girasol: Estimativo 763055
Soja: 554000
Precios en el Disponible 05 10 2026
Trigo: La descarga inmediata y hasta el 15 de octubre U$s 205. La ventana desde el 15 de Octubre al 15 de Noviembre U$s 215, mismo valor propuesto para la posiciòn Full Noviembre. Diciembre U$s 210, Enero 2027 U$s 220, Febrero 2027 U$s 227 y Marzo 2027 U$s 220.
Maìz: El disponible U$s 190, mismo valor propuesto para la entrega contractual o Full Octubre. Noviembre U$s 193 o 290000 pesos por tonelada en moneda local, Diciembre, Enero y Febrero 2027 U$s 195, Marzo y Mayo 2027 U$s 195, Junio 2027 U$s 193 y Julio/Agosto 2027 U$s 190.
Sorgo: U$s 195 para la entrega disponible hasta el 10 de Octubre.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Girasol: U$s 500 para la entrega disponible hasta el 15 de Octubre y U$s 450 para la tira comprendida entre Diciembre y Marzo. Para estas mismas posiciones, se sostuvo la referencia de U$s 470 para girasol Alto Oleico.
Soja: En la Pàgina oficial de SIO-Granos se pueden relevar negocios puntuales en torno a $ 560000 pesos por tonelada para entregas cercanas.