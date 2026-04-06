Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 06 04 2026

Trigo: 258300 Pesos por tonelada

Maìz: 246500

Sorgo: 259000

Girasol: 547000

Soja: 440000

Precios en el Disponible 06 04 2026

Trigo: U$S 185 por el disponible. Con el tramo de entrega comprendido entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo U$s 195. Mayo U$s 200, Junio U$s 208 y Julio U$s 210. Para las posiciones Diciembre y Enero U$s 213.

Maìz: U$s 175 con entrega inmediata. Para la entrega contractual o Full Abril U$s 183. Para la descarga entre Mayo y Junio U$s 183. Julio y Agosto U$s 180.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 190 para el tramo contractual. U$s 195 para las posiciones Mayo y Julio y U$s 190 para Julio y Agosto.

Girasol: Para la entrega disponible U$s 390, mismo nivel que para la posiciòn contractual y Full Abril. Para la posiciòn contractual bajo condiciòn alto oleico, la oferta U$s 410. El tramo comprende las entregas entre Mayo y Agosto U$s 400.

Soja: $ 440.000 Pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa. Este mismo valor se observa en el registro SIO-Granos para negocios por la oleaginosa con entrega contractual.