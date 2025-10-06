Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 06 10 2025

Trigo: La oferta abierta para la descarga inmediata y hasta el 15 del corriente U$s 190. La posición Full Octubre U$s 185. Noviembre U$s 185. Diciembre y Enero U$s 180 y U$s 183 respectivamente.

Maíz: Se propusieron U$s 175 para la entrega disponible, mientras que en moneda local las ofertas alcanzaron los $ 250000 pesos por tonelada. U$s 175 para la entrega contractual como para las descargas comprendidas entre Noviembre y Febrero del próximo año.

Marzo 2026 U$s 175, Abril U$s 173 y Mayo 2026 U$s 172. Se ofrecieron U$s 170 para Junio y U$s 169 para Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 162 para la entrega disponible como contractual.

Girasol: El disponible con descarga hasta el 12 de Octubre en U$s 330, mientras que los segmentos Diciembre-Enero U$s 320. Febrero 2026 U$s 325, Marzo 2026 U$s 330 y Abril 2026 U$s 335.

Soja: $ 495000 pesos por tonelada para la entrega inmediata, mientras que en moneda extranjera se propusieron valores de U$s 337. Estos mismos precios se ofrecieron tanto para la entrega contractual como para la posición Full Noviembre. Las fijaciones se ubicaron en $ 495000 pesos por tonelada.