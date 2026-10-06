Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 06 10 2026

Trigo: 339975

Maíz: 287090

Sorgo: 294645

Girasol: Estimativo 763055

Soja: 552500

Precios en el Disponible 06 10 2026.

Trigo: Para la descarga hasta el 30 de Octubre se ofrecieron U$s 225 bajo condiciòn càmara. La ventana del 15 de Octubre al 15 de Noviembre U$s 220. En la Pàgina oficial de SIO-Granos se relevaron negocios puntuales en torno a U$s 230 para la entrega contractual.

Diciembre U$s 215, Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: El tramo disponible U$s 190. El tramo contractual U$s 191. Noviembre U$s 193 y la tira comprendida entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 195. Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 195, Junio 2027 U$s 193 y Julio/Agosto 2027 U$s 190.

Sorgo: U$s 195 para la entrega disponible y hasta el 10 del corriente mes.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La entrega disponible y hasta el 15 de Octubre se sostuvo en U$s 500. Mientras que la tira comprendida entre Diciembre y Marzo U$s 450.

Soja: Se ofertaron $ 555000 pesos por tonelada para la entrega disponible desde el 07 de Octubre, al tiempo que para la posiciòn la posiciòn Full Octubre se propusieron $ 565000 pesos por tonelada aunque ùnicamente bajo condiciòn sustentable 0 2BSVS. El tramo Noviembre $ 565000 pesos por tonelada o U$s 373 bajo condiciòn EPA/EUDR.

$ 565000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa.