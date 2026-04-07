Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 07 04 2026

Trigo: 257400 Pesos por tonelada

Maíz: 253000

Sorgo: 262960

Girasol: 546680

Soja: 440000

Precios en el Disponible 07 04 2026

Trigo: U$s 185 para el tramo disponible. Con la entrega entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo U$s 195. Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. Para la entrega entre Diciembre y Enero del 2027 U$s 213.

Maìz: El tramo disponible U$s 178. La entrega entre Abril y Mayo U$s 183. Junio U$s 182 y Julio U$s 180. Agosto U$s 177.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: El mercado de sorgo no presentò referencias abiertas de compra.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que tambièn se estableciò para la posiciòn contractual o Full Abril. La tira comprendida entre Mayo y Agosto U$s 400.

Soja: $ 440000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa, valor que tambièn se observò en negocios puntuales para la entrega contractual, segùn refleja el monitor SIO-Granos.