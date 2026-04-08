Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 08 04 2026

Trigo: 256000 Pesos por tonelada

Maìz: 253000

Sorgo: 262800

Girasol: 543700

Soja: 440000

Precios en el Disponible 08 04 2026

Trigo: Por el disponible U$s 185. Con el tramo comprendido entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo U$s 195. Para el cereal con entregas cercanas se ofertaron U$s 200, aunque por mercaderìa con proteìna mínima de 10,5 %.

Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. U$s 210 para las posiciones Diciembre y Enero.

Maìz: U$s 182 para la entrega inmediata. U$s 185 fue el precio propuesto para la entrega contractual como para los meses de Mayo y Junio. Julio U$s 180 y Agosto U$s 178.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 190 con entrega disponible o contractual. U$s 195 para la descarga entre Mayo y Junio y U$s 190 para las posiciones Julio y Agosto.

Girasol: U$s 390 para la entrega disponible, valor que tambièn se estableciò para la posiciòn contractual. En este ùltimo segmento, se observaron referencias de U$s 410 para mercaderìa con calidad alto oleico. La tira comprendida entre Mayo y Agosto U$s 400.

Soja: La propuesta fue de $ 430000 pesos por tonelada tanto por la mercaderìa disponible como para las fijaciones.