Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 08 10 2025

Trigo: 268000 Pesos por tonelada

Maíz: 251500

Sorgo: 227280

Girasol: Sugerido 468765

Soja: 494600

Precios en el Disponible 08 10 2025

Trigo: La posición Full Octubre U$s 185. Noviembre U$s 180, aunque en el registro SIO-Granos se observan negocios en U$s 185 para dicho segmento. Diciembre U$s 187. Enero U$s 185.

Maíz: Las entregas disponible y contractual U$s 175. Aunque en la Página SIO-Granos se reflejan negocios con destino al Gran Rosario en valores de U$s 177. Noviembre U$s 178. Diciembre y Enero 2026 U$s 180. Febrero 2026 U$s 175. Marzo 2026 U$s 173, Abril 2026 U$s 172, Junio 2026 U$s 170 y Julio 2026 U$s 169.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Se reflejan negocios en valores de U$s 160 para la entrega contractual en el registro SIO-Granos.

Girasol: La oferta para la entrega entre Diciembre y Enero 2026 U$s 320. Febrero y Marzo 2026 se ubicaron en U$s 320 y U$s 325. Abril 2026 U$s 335.

Soja: $ 495000 pesos por tonelada para la descarga entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre, mismo valor que se propuso para las fijaciones de mercadería. Para la entrega contractual, se ofrecieron U$s 339 en moneda extranjera. Para la posición Full Noviembre la mejor propuesta fue de U$s 331.