Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 03 2026

Trigo: 260000 Pesos por tonelada

Maíz: 251000

Sorgo: 263500

Girasol: 534660

Soja: 465000

Precios en el Disponible 09 03 2026

Trigo: La posición para descarga entre el 15 de Marzo y el 15 de Abril U$s 185. La oferta por descarga inmediata U$s 180. La entrega contractual U$s 185. Abril U$s 190, Mayo U$s 190. Para entrega entre Junio y Julio U$s 200. Se ofrecieron U$s 205 para las posiciones de Noviembre y Diciembre, Enero U$s 210.

Maíz: Para la entrega disponible U$s 178. La descarga para Abril U$s 181. Mayo U$s 182, Junio U$s 181 y Agosto U$s 180.

Sorgo: No presento condiciones de referencia para la adquisición de sorgo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega disponible U$s 380, valor idéntico al ofrecido para la entrega contractual y para el mes de Abril. U$s 385 Mayo, Junio y Julio U$s 390. Agosto U$s 375.

Soja: La propuesta fue de $ 465000 pesos por tonelada para la entrega hasta el 20 de Marzo. Este mismo valor se ofreció para las fijaciones de mercadería.