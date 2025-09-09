Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 09 2025

Trigo: 281000 Pesos por tonelada

Maíz: Sugerido 249000

Sorgo: Sugerido 231000

Girasol: Sugerido 500000

Soja: 410000

Precios en el Disponible 09 09 2025

Trigo: U$s 200 para el tramo disponible. U$s 185 fue el precio propuesto para la tira comprendida entre Noviembre y Enero del 2026.

Maíz: La oferta abierta y generalizada para la entrega disponible fue de U$s 175. Este mismo valor se propuso para el tramo contractual. Los segmentos comprendidos entre Octubre y Febrero del 2026 U$s 175.

Se ofrecieron U$s 170 para la entrega entre Marzo y Mayo 2026. Para Junio y Julio 2026 U$s 170 y U$s 168 respectivamente.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 330 para los tramos comprendidos entre Diciembre y Enero, con las posiciones Febrero, Marzo y Abril U$s 335.

Soja: La oferta para el tramo disponible $ 413000 pesos por tonelada. Mientras que $ 415000 pesos por tonelada fue el valor propuesto tanto para la entrega contractual y Octubre, como para las fijaciones de mercadería.