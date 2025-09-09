Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 09 09 2025
Trigo: 281000 Pesos por tonelada
Maíz: Sugerido 249000
Sorgo: Sugerido 231000
Girasol: Sugerido 500000
Soja: 410000
Precios en el Disponible 09 09 2025
Trigo: U$s 200 para el tramo disponible. U$s 185 fue el precio propuesto para la tira comprendida entre Noviembre y Enero del 2026.
Maíz: La oferta abierta y generalizada para la entrega disponible fue de U$s 175. Este mismo valor se propuso para el tramo contractual. Los segmentos comprendidos entre Octubre y Febrero del 2026 U$s 175.
Se ofrecieron U$s 170 para la entrega entre Marzo y Mayo 2026. Para Junio y Julio 2026 U$s 170 y U$s 168 respectivamente.
Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo por parte de la demanda.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: U$s 330 para los tramos comprendidos entre Diciembre y Enero, con las posiciones Febrero, Marzo y Abril U$s 335.
Soja: La oferta para el tramo disponible $ 413000 pesos por tonelada. Mientras que $ 415000 pesos por tonelada fue el valor propuesto tanto para la entrega contractual y Octubre, como para las fijaciones de mercadería.