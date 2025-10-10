Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 10 2025

Trigo: Para la posición Octubre U$s 187. Noviembre U$s 185. Diciembre U$s 185. Enero 2026 U$s 190, ofertándose $ 260000 pesos por tonelada en moneda local.

Maíz: Con entrega disponible o contractual fue de U$s 175 o $ 250000 pesos por tonelada. Para las posiciones Marzo y Abril 2026, con Mayo 2026 U$s 172. Junio 2026 U$s 170 y Julio 2026 U$s 167.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 160 para la entrega contractual en el registro SIO-Granos.

Girasol: Las posiciones Diciembre, Enero y Febrero 2026 se sostuvieron en U$s 320. Marzo 2026 U$s 325, Abril 2026 U$s 335 y Mayo 2026 U$s 335.

Soja: U$s 340 para la entrega contractual, en el registro oficial SIO-Granos se observan negocios concertados en moneda local con destino al Gran Rosario en torno a $ 500000 pesos por tonelada. En cuanto a fijaciones, también se registraron ofertas en U$s 340 en tanto que se sostuvo la referencia de $ 495000 pesos por tonelada.

Noviembre y Diciembre, se propusieron valores de U$s 332 o $ 495000 pesos por tonelada.