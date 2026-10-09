Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra: 09 10 2026

Trigo: 342700 Pesos por tonelada

Maìz: 293500

Sorgo: Sin Cotizar

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 560000

Precios en el Disponible 09 10 2026

Trigo: Por mercaderìa disponible U$a 225 bajo condiciòn càmara, mismo valor ofrecido para las entregas del 15 de Octubre al 15 de Noviembre. Full Noviembre y Diciembre U$s 220, Enero y Febrero 2027 U$s 230 y Marzo 2027 U$s 235.

Maìz: Por mercaderìa disponible U$s 192. Contractual U$s 194. Este ùltimo valor se registrò para las entregas de Octubre a Noviembre, en tanto Diciembre se ofreciò en U$s 195. Enero y Febrero 2027 U$s 200, Marzo 2027 U$s 198, Abril 2027 U$s 195, las entregas de Mayo a Junio 2027 U$s 198, Julio 2027 U$s 193 y Agosto 2027 U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Las ofertas por mercaderìa disponible se mantuvieron sin cambios en U$s 195.

Girasol: Por mercaderìa disponible U$s 530. Para el tramo comprendido entre Diciembre y Febrero U$s 470, Marzo U$s 450.

Para el Girasol Alto Oleico, la propuesta U$s 470 para las entregas entre Diciembre y Marzo.

Soja: Para la entrega disponible $ 555000 pesos por tonelada. $ 560000 pesos por tonelada fue la referencia abierta y generalizada para las entregas entre Octubre y Noviembre, aunque para mercaderìa bajo condiciòn EPA/Eudr o 2 Bsvs. Este mismo valor se ofreciò para las fijaciones de mercaderìa.