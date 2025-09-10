Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 10 09 2025

Trigo: 282500 Pesos por tonelada

Maíz: 248000

Sorgo: 232200

Girasol: Sugerido 502000

Soja: 415000

Precios en el Disponible 10 09 2025

Trigo: La entrega disponible U$s 200. Para la descarga entre el 20 del corriente y el 15 de Octubre U$s 192. La oferta para las entregas de Noviembre a Enero U$s 185.

Maíz: U$s 175 para la entrega inmediata como contractual. Las entregas entre Octubre y Febrero U$s 175. Para la posición Marzo 2026 U$s 175. Con Abril-Mayo 2026 U$s 174, Junio U$s 170 y Julio U$s 168.

Cebada; No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo por parte de la demanda.

Girasol: La tira correspondiente a entregas entre Diciembre y Enero del 2026 se ubicó en U$s 330, mismo valor ofertado para Febrero. Los segmentos Marzo y Abril U$s 335.

Soja: La oferta abierta $ 417000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y en $ 420000 pesos por tonelada para el tramo contractual. Las fijaciones se situaron en $ 420000 pesos por tonelada.