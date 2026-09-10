Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 10 09 2026
Trigo: 346700 Pesos por tonelada
Maíz: 293400
Sorgo: 275300
Girasol: Estimativo 760000
Soja: 555000
Precios en el Disponible 10 09 2026.
Trigo: El disponible U$s 225. Octubre U$s 230. Noviembre y Diciembre U$s 225. Enero y Febrero 2027 U$s 230, y Marzo 2027 U$s 235.
Maìz: El tramo disponible U$s 197. La descarga contractual U$s 200. Octubre U$s 200, Noviembre U$s 201, Diciembre U$s 205. Enero 2027 U$s 210, Febrero 2027 U$s 205, Marzo y Abril 2027 U$s 207, Mayo 2027 U$s 209, Junio 2027 U$s 206 y Julio 2027 U$s 205.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Sorgo: La entrega disponible desde el 14 de Septiembre U$s 180. Para la entrega contractual U$s 185.
Girasol: Las entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.
Soja: No se registraron condiciones de compra para entregas cercanas, ,mientras que las fijaciones y la posiciòn Noviembre, aunque bajo condiciòn EPA-EUDR, la referencia en dòlares U$s 377.