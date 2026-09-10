Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 10 09 2026

Trigo: 346700 Pesos por tonelada

Maíz: 293400

Sorgo: 275300

Girasol: Estimativo 760000

Soja: 555000

Precios en el Disponible 10 09 2026.

Trigo: El disponible U$s 225. Octubre U$s 230. Noviembre y Diciembre U$s 225. Enero y Febrero 2027 U$s 230, y Marzo 2027 U$s 235.

Maìz: El tramo disponible U$s 197. La descarga contractual U$s 200. Octubre U$s 200, Noviembre U$s 201, Diciembre U$s 205. Enero 2027 U$s 210, Febrero 2027 U$s 205, Marzo y Abril 2027 U$s 207, Mayo 2027 U$s 209, Junio 2027 U$s 206 y Julio 2027 U$s 205.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: La entrega disponible desde el 14 de Septiembre U$s 180. Para la entrega contractual U$s 185.

Girasol: Las entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: No se registraron condiciones de compra para entregas cercanas, ,mientras que las fijaciones y la posiciòn Noviembre, aunque bajo condiciòn EPA-EUDR, la referencia en dòlares U$s 377.