Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 10 11 2025

Trigo: 255200 Pesos por tonelada

Maíz: 257300

Sorgo: 220742

Girasol: Sugerido 478000

Soja: 476500

Precios en el Disponible 10 11 2025

Trigo: La entrega disponible y contractual U$s 180, mientras que para esos mismos tramos se repitió la propuesta de U$s 185, con ph 78 y una proteína mínima de 11 %. Las posiciones Noviembre y Diciembre U$s 180, al tiempo que la entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero U$s 183.

Enero U$s 183, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.

Maíz: Par el tramo contractual U$s 180. U$s 182 para la entrega en Diciembre y en U$s 183 para Enero. Febrero U4s 185, Marzo U$s 177, tramo Abril-Mayo U$s 176, Junio U$s 171 y Julio U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 157 con descarga inmediata como contractual.

Girasol: Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 340. Febrero U$s 345. Las posiciones Marzo y Abril U$s 350 y para Mayo U$s 355.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada para la entrega disponible. Sin embargo, en la Página oficial SIO-Granos se observan negocios concertados en torno a valores de $ 480000 Pesos por tonelada. Para las fijaciones de mercadería $ 470000 pesos por tonelada. Para esta condición se ofrecieron U$s 330.

La posición Diciembre $ 470000 pesos por tonelada, con una oferta en moneda extranjera de U$s 332. $ 480000 o U$s 334 con entrega entre el 20 de Enero y el 20 de Febrero.