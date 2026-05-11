Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 11 05 2026

Trigo: 295160 Pesos por tonelada

Maìz: 263215

Sorgo: 277800

Girasol: 583380

Soja: 444000

Precios en el Disponible 11 05 2026

Trigo: El disponible y el tramo contractual se ofertaron en U$s 205, aunque en el registro oficial SIO-Granos se observan negocios en torno a U$s 210 para entregas cercanas. La posiciòn Full Junio U$s 210, mientras que, para Julio, la mejor oferta U$s 225. Diciembre y Enero U$s 225.

Sorgo: La entrega inmediata U$s 220. Las posiciones Junio y Julio U$s 197. Agosto U$s 195.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 186. Junio U$s 186, Julio U$s 183, Agosto U$s 185, Septiembre U$s 186 y el tramo Octubre-Noviembre U$s 190. Diciembre U$s 193 y la descarga entre Enero y Febrero U$s 194. Marzo y Abril U$s 193 y Junio U$s 186.

Girasol: U$s 410 con entrega disponible y contractual, segmento este ùltimo para el cual tambièn se ofertaron U$s 420, aunque solo bajo condiciòn alto oleico. La entrega entre Mayo y Agosto U$s 410.

Soja: $ 450000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para las fijaciones de mercaderìa.